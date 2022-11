Une somme humaine : coup de projecteur sur l’humanité

Elle retrace chaque instant de sa vie, oscillant entre moments de grande lucidité et élucubrations. Elle raconte ses parents, ou plutôt ses « géniteurs », qu’elle décrit d’emblée comme « égoïstes, méchants, insignifiants ». Un père inintéressant, souffrant d’un complexe d’infériorité vis-à-vis de son frère aîné : il se complaît dans la boisson, il cherche le réconfort chez des prostituées, il ne vaut finalement pas grand-chose.

Une mère insatisfaite de sa situation, amère, rabaissant constamment sa fille en privé avant de la parader en public comme une poupée : elle semble n’être que haine et aigreur. Tous deux sont abusifs, mentalement comme physiquement, envers leur unique enfant, au point de détruire une quelconque once d’affection. Le pire, pourtant, prend forme dans la figure de l’oncle, parfaite raclure, menteur, perfide. Seule présence aimante, l’héroïne la trouve dans la personne de sa grand-mère, qui pourtant s’éteint doucement…

Elle raconte Paris, cette ville-échappatoire : « je ne pouvais pas espérer mieux, je m’estimais chanceuse, surtout parce que je m’étais dit qu’ici c’était le lieu idéal pour tout réparer, oublier, j’y croyais en plus, jusqu’à l’affreux creusement du vide, l’inévitable miroir déformé du temps, le sentiment que je n’étais nulle part à ma place ». Dans la capitale, elle tente de fuir le passé, couper les ponts sans imaginer un quelconque retour en arrière. La narratrice se lance dans des études de lettres à la Sorbonne, qu’elle abandonne rapidement, avant de débuter une carrière en tant que poète, en passant de bar en bar pour scander ses textes, les yeux bandés.

C’est aussi à Paris qu’elle explore sa sexualité, grâce à un gardien du cimetière du Père-Lachaise ; rencontre l’amour avant de le perdre de la plus terrible des manières ; entre dans la vie active et découvre l’ennui qui découle d’un métier administratif qu’elle n’apprécie pas ; tombe dans une relation amoureuse abusive et douloureuse.

Enfin, elle raconte la mort qui, d’une certaine façon, l’appelait depuis toujours. Une attirance étrange pour cette force, pour laquelle elle espérait succomber — « non, personne ne peut se vanter d’une pareille révélation, la mort est là, devant vous, et vous vous regardez les yeux dans les yeux, crépusculaires, complices, séducteurs, émus… ». Comme une relation privilégiée, la voici qui navigue dans cet au-delà pour mieux explorer ce qui a constitué son existence jusqu’à sa conclusion.

Makenzy Orcel nous propose ici un roman singulier, à la langue-fleuve : pas de majuscule en début de phrase, ni de point pour y mettre fin. Des virgules, partout, pour permettre une fluidité de la pensée de la protagoniste, et ainsi de la narration : on tombe dans un tourbillon où la temporalité et l’espace se distordent au fil des mots de cette femme sans nom. Et, à travers elle, c’est une multitude de personnages, réels ou imaginés, qui se succèdent dans cette danse d’idées, d’expériences, de souvenirs — heureux ou douloureux.

Une femme âgée, juive, qui a connu l’occupation allemande à Paris, qui vivait dans la peur constante d’être emportée, dont les yeux se voilent de tristesse et de fatigue ; la pharmacienne, le fleuriste, et autres habitants du Village, ce lieu sans vie où elle a grandi ; un certain Orcel, un jeune homme qui a quitté le Mali avec ses deux frères pour trouver mieux, ici, en France, avant que les évènements de la nuit du 13 novembre ne mettent fin à ce chemin d’immigration et de lutte sur une terre d’accueil finalement bien hermétique.

La narratrice partage aussi ces enregistrements furtifs d’inconnus, qu’elle capturait à leur insu dans des cafés, assise à des terrasses : le tout constitue un ensemble de conversations surprenantes, parfois tragiques ou comiques, qui évoquent sans doute ses bribes de phrases que l’on peut entendre si l’on tend l’oreille… Elle retrace aussi certains évènements de sa vie en laissant cours à son imagination, insérant un ou une réalisatrice, « coupez ! », transformant ces moments en scènes de film, comme pour se permettre de prendre du recul et ne pas se sentir submergée par des émotions trop violentes.

Ce roman ne conviendra qu’aux personnes qui veulent bien ne pas tout comprendre, qui apprécient de découvrir une plume singulière, qui n’ont pas peur d’un important nombre de pages. Avec Une somme humaine, il faut accepter de se perdre, d’être entièrement happé. Après ça, laissez-vous porter…