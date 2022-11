Pour son premier film, Kristen Stewart adapte les Mémoires de Lidia Yuknavitch

Traduit en français en 2014 aux éditions Denoël par Guillaume-Jean Milan, La mécanique des fluides sera porté à l'écran par Kristen Stewart, sur un scénario cosigné par Stewart elle-même et Andy Mingo, qui devait, depuis les premiers temps du projet en 2018, réaliser le film.

Le résumé de l'éditeur pour La mécanique des fluides :

Nageuse depuis sa plus tendre enfance et espoir pour les Jeux olympiques, Lidia cherche à tout prix à échapper à un univers familial malsain et oppressant, entre un père alcoolique et une mère dépressive. Elle accepte une bourse sportive pour entrer dans une université au Texas, mais est renvoyée aussi sec pour consommation de drogues et d'alcool. Lidia décide alors de participer au projet d'écriture de Ken Kesey, auteur culte de Vol au-dessus d'un nid de coucou, car, elle en est convaincue, l'écriture est sa vocation. La Mécanique des fluides n'est pas une histoire d'addiction, d'abus et de perdition : c'est le triomphe implacable du pouvoir des mots et de l'écriture. Un roman coup de poing sur la résilience, dans lequel le récit autobiographique est magnifié par une écriture originale et percutante.