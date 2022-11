Livres, lecteurs et lecture : à quoi sert BookTok ?

Proposée par My vision (site regroupant ophtalmologistes et optométristes), l’enquête balaye tout d’abord la consommation : 93 % des Américains auront lu un livre au cours de l’année 2022 — avec une moyenne de 5 ouvrages lus par an et près de 15 % des sondés qui ont dévoré plus de 20 ouvrages dans l’année.

Le genre favori reste la fiction, 54 %, puis la fantasy et mystère ex aequo à 38 % et la SF en 4e place à 32 %. Les livres de cuisine sont bon derniers, avec 15 % d’intérêt. Plus de la moitié des lecteurs trouvent leurs ouvrages sur la base de recommandations d’un membre de la famille, d’un ami ou d’un enseignant (si fait !).

ENQUÊTE: BookTok : entre tendance, recommandation et promotion

Pour 46 %, flâner en bibliothèque ou librairie demeure une activité plaisante — plus d’un tiers s’en régalent. Enfin, 21 % des sondés savent ce qu’est BookTok — en tout cas, chez ceux qui ont moins de 30 ans. Les plus de 40 ne semblent pas même connaître l’existence du réseau.

Qui lit comment ?

À l’ère numérique, 86 % des Américains ont expérimenté l’ebook, mais plus de 70 % restent plus attachés au papier (voire, 74 % chez les femmes). Ainsi au cours de ces dix premiers mois de l’année, 72 % de la population américaine a acheté un livre – décomposée en 44 % livre papier uniquement, 20 % livre numérique et 36 % les deux formats. Le panier moyen de dépenses-lectures tourne à 73 $, soit quatre livres imprimés. Chez les amateurs de dématérialisé, on reste également à 4 titres achetés, mais pour 47 $ en revanche.

Et sans hésitation, le prix de l’ebook s’avère sa plus grande force d’attractivité : 56 % des Américains le soulignent, tout en ayant conscience qu’acheter une liseuse rend plus difficile d’apporter le moindre soutien à une boutique de brique et de mortier. Pourtant, 75 % des répondants estiment que les liseuses sont plus commodes que le papier (taille de la police modulable, etc.). Toutefois, ils sont 43 % à se plaindre d’une douleur ou fatigue oculaire, quand ils sont sur écran (type tablette et non liseuse) contre 34 % de ceux qui pratiquent l’imprimé.

ÉTUDE: La lecture en Grèce : enjeu démocratique et économique

En outre, qui achète un livre papier entend développer sa collection d’ouvrages (40 % des répondants), les partager avec des amis (24 %) ou les offrir en cadeau (20 %). Quant aux titres favoris des digital readers, les voici :

Crédits photo : @felipepelaquim/Unsplash