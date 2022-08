Japon : pour Shueisha, la chasse aux pirates continue

En août 2021, Sony cassait sa tirelire pour s’offrir Crunchyroll : pour 1,1 milliard $, le Japonais réalisait de jolies emplettes, alors que la guerre du streaming et de la production fait rage. Et plus encore, celui de la production et des droits. Hasard des rachats et des fusions, dans l’escarcelle de Sony se trouvait également Anime Digital Network, plateforme cofondée par Média Participations et VIZ Media Europe. ADN rejoindra désormais le giron de l’éditeur, apportant dans cette période estivale un peu… d’animation ?