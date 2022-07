Chine : le pirate derrière MangaBank condamné

La maison d'édition italienne Neri Pozza, fondée à Venise en 1946 et membre du groupe Athesis, entre dans le secteur des Non Fungible Tokens en collaborant avec l'artiste véronais Nicola Verlato. Cela se passe à l'occasion de la célébration des 100 ans de la naissance de Pier Paolo Pasolini et, notamment, de la publication du livre Caro Pier Paolo de Dacia Maraini. Trois couvertures de ce livre ont été réalisées par l’artiste sous forme de NFT.