Cent ans de solitude : Alex García López et Laura Mora à la réalisation

Œuvre phare du Prix Nobel de littérature 1982, parue en 1967 et traduite en français par Claude et Carmen Durand, Cent ans de solitude deviendra donc une série, pour Netflix, avec plusieurs saisons, à en croire les nouvelles données par Francisco Ramos, vice-président des contenus chargé de l'Amérique latine.

Toute première version portée à l'écran du chef-d’œuvre de l'auteur colombien, Cent ans de solitude, version Netflix, sera produite et supervisée par les deux fils de Gabriel García Márquez, Rodrigo García et Gonzalo García Barcha. Leur père avait refusé, toute sa vie durant, de voir le cinéma s'emparer de l'oeuvre. Décédé en 2014, il ne pouvait plus donner son accord.

Mais ses fils assurent que le projet de Netflix tient la route. « [À] l'âge d'or actuel des séries, avec le niveau de talent pour le scénario et la réalisation, la qualité cinématographique du contenu et l'acceptation par le public mondial de programmes en langues étrangères, le moment n'aurait pas pu être plus propice », expliquaient-ils en 2019.

Le résumé de l'éditeur pour Cent ans de solitude :

« Aux lignées condamnées à cent ans de solitude, il n'était pas donné sur terre de seconde chance ». À Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia est condamnée à cent ans de solitude par la prophétie du gitan Melquiades... Dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de destructions, elle vit une épopée mythique, à la saveur inoubliable, qui traverse les trois âges de la vie : naissance, vie et décadence...

La première saison sera donc coréalisée par Alex García López et Laura Mora. Le premier a travaillé sur la série The Witcher, aussi chez Netflix, tandis que Laura Mora a signé la mini-série La Frontière verte (2019) et, plus récemment, le film Los reyes del mundo (2022).

Le scénariste portoricain José Rivera cosignera l'adaptation du roman, avec un groupe de scénaristes colombiens, à savoir Natalia Santa (Le grand braquage, 2020), Camila Brugés (La Frontière verte), Albatros González (Lynch) et María Camila Arias (Los reyes del mundo).

Quelques images ont été diffusées dans la bande-annonce ci-dessous, mais la production démarre seulement : aucune date de sortie n'est proposée.