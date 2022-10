Mildred, radioscopie de la Résistance allemande 

Le travail de recherche fut long et minutieux, les sources se composent d’archives est-allemandes, d’autres sont issues des renseignements britanniques, américains, soviétiques. Il y a aussi ce qui a pu être sauvé de la correspondance de Mildred, ou celle de ses connaissances et puis les documents qui témoignent de son activité et enfin les rencontres, les témoignages de ceux qui l’ont connu… les ont connus.

Une résistante américaine dans l’Allemagne nazie… une Résistante au totalitarisme.

Rares sont les biographies qui mêlent aussi bien la « petite » histoire à la grande. Rares sont les biographies qui vous happent à ce point. Le style et la traduction par Laurence Videloup et Perrine Chambon, y sont évidemment pour beaucoup. Chapitres courts, paragraphes courts, le rythme est donné, les personnages centraux — qui ont été vivants, QUI ONT ÉTÉ VIVANTS ! — deviennent proches et nous communiquent cette urgence de vivre. Le bruit des bottes se rapproche.

Mildred et son mari Arvid vivent et s’aiment. Elle aurait aimé être écrivain en attendant elle donne des cours sur la littérature américaine.

Les années passent, Mildred, Arvid, leurs amis et connaissances vivent et tractent contre un régime qui se met en place… contre un régime en place. Ils organisent de petites réunions à visées politiques, « très vite, ils seront poussés dans la clandestinité. Ils font déjà preuve de prudence. Ces rencontres doivent, ils en conviennent, demeurer secrètes. En 1932, la résistance allemande est un oisillon, encore dans ses balbutiements. Non, même pas cela. C’est embryonnaire, à peine une graine. » Le Cercle naît de cette graine.

La Résistance allemande… personne n’y a vraiment cru. Pourtant, elle était présente jusque dans les plus hautes sphères de l’État et par tous les moyens ils ont informé les autres pays, la Russie, l’Angleterre, les États-Unis. Tous étaient au courant, aucun n’y a réellement prêté attention. Staline envoie encore des munitions à l’Allemagne le jour où celle-ci commence à l’envahir, persuadé que les rapports sur les menaces d’invasions dont la Résistance l’abreuve depuis plus de six mois, ne sont que des balivernes… Il faut avouer que c’est grand la Russie, l’information, la vraie, met du temps à se faire un chemin.

Le Cercle vit et frémit à la chaleur des autodafés, à la nuit des Longs Couteaux, aux lois de Nuremberg, à la nuit de Cristal. Et là encore « les horreurs commises lors de la nuit de Cristal sont portées à la connaissance du monde entier » mais inexorablement « en Occident, les hommes d’État demeurent profondément sceptiques quant à l’existence réelle d’une résistance allemande. »

Les membres du Cercle sont de plus en plus nombreux, ils s’allient avec d’autres poches de résistance. Ils deviennent espions, font attention.

Ils vivent, mais ne connaissent plus la tranquillité d’esprit. Ils font attention pourtant, les messages envoyés en Russie ou ailleurs sont codés, leurs noms aussi, mais les espions sont partout et les codes se cassent, il suffit d’une erreur, une seule.

Ce livre est bien plus qu’une simple biographie, il nous rend compte des tenants et des aboutissants avec une clarté et une lucidité rarement croisées ailleurs. Nous ne faisons pas l’Histoire avec des « si » mais il peut arriver, en lisant ce livre, d’avoir des pensées un brin vulgaires « mais merde, écoutez-les ! » écoutez cette résistance allemande, ne les laissez pas mourir en vain… et puis lire...

« Les criminels de guerre nazis ne sont pas tous poursuivis au procès de Nuremberg ; ils sont courtisés par les services secrets alliés. »

