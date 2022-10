Trevizac, une utopie familiale

Lui-même arrivé à l’aube de l’âge adulte, une succession d’événements imprévus vient tout bouleverser. C’est la fidélité à sa grand-mère qui le guidera, lui permettant ainsi d’orienter le cours de sa vie.

Xavier-Marie Garcette, dans un roman du souvenir, plonge dans une enfance qui draîne une musique permanente. Un apprentissage et plus encore. Et si Marcel Proust n'est jamais bien loin, quand on évoque ces sujets, l'histoire de cette grand-mère, plus aimante et soucieuse de l'avenir que maternante, a des traits étonnamment familiers.

Xavier-Marie Garcette, né en 1961 en région parisienne, a bénéficié d’une solide formation classique : classes préparatoires littéraires à Louis-le-Grand, suivies d’une maîtrise de lettres classiques à la Sorbonne. Par la suite, des considérations alimentaires l’incitent à décrocher le diplôme de l’ESSEC en 1983.

Illustration : Chateau de Landreville, par Charles de Meixmoron de Dombasle, août 1896