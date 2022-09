Un tournage en Corse pour l'adaptation de la BD La Grande Odalisque

Après un passage au Mans, sur le circuit des 24 heures, le tournage de l'adaptation se poursuit en Corse, à Bastia, Porto Vecchio et Sartène. Signalons que le casting du film compte aussi Félix Moati et Philippe Katerine.

Le résumé de l'éditeur pour La Grande Odalisque, tome 1 :

Alex et Carole sont deux cambrioleuses de haut vol, séduisantes et sans complexes, capables d'aller décrocher n'importe quel tableau dans n'importe quel musée. Face à la difficulté de leur prochaine mission, qui doit les emmener au Louvre pour y dérober La Grande Odalisque, le célèbre chef-d’œuvre d'Ingres, elles partent à la recherche d'une troisième comparse. Ce sera Sam, championne de moto aux multiples talents. Le trio qui vient de naître est appelé à entrer dans la légende... Bastien Vivès, Florent Ruppert et Jérôme Mulot, révélations d'une bande dessinée indépendante, moderne et exigeante, entament pour la collection « Aire Libre » une expérience unique : un travail à six mains, à la fois ludique et intelligent, vers l'aventure grand format.