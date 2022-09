Touchées de Quentin Zuttion adapté en téléfilm par Alexandra Lamy

Paru en 2019 chez Payot, Touchées de Quentin Zuttion raconte l’histoire de trois femmes victimes de violences sexuelles.

En voici le résumé de l’éditeur :

Lucie dort un couteau à la main. La crainte l'habite, les hommes l'effraient. Tamara, elle, se bat, se débat : pour ne plus être victime, elle devient agresseur. Quant à Nicole, c'est l'isolement. Elle s'efface, disparaît pour ne plus être visée. Les trois ont été victimes de violences sexuelles. Pour remonter la pente, trois femmes prennent les armes. Attaquer, défendre, toucher, se faire toucher... Elles vont se reconstruire et reprendre une vie sociale grâce à un programme d'escrime thérapeutique. Un programme d'un an pour se sauver et reprendre la maîtrise de sa vie.