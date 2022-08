Ce 15 septembre, Tokyo Vice arrive sur Canal + 

Paru aux éditions Marchialy en 2016 et vendu à près de 100.000 exemplaires, Tokyo Vice est le récit autobiographique de Jake Adelstein, premier journaliste américain à intégrer un journal quotidien au Japon. Son enquête dans les milieux yakuzas fera tomber un grand parrain de la mafia japonaise.

Si on retrouve dans Tokyo Detective la verve et les thèmes qui ont fait le succès de Tokyo Vice, cette nouvelle enquête à la première personne est aussi le récit plus intime d’un homme qui se pose la question de l’engagement dans un pays corrompu à tous les niveaux.

Depuis le succès de Tokyo Vice en France, Jake Adelstein travaille directement et exclusivement avec les éditions Marchialy devenues sa maison-mère. Ses nouveaux ouvrages sont ainsi publiés en première mondiale en langue française. Les titres Tokyo Vice (2016), Le Dernier des Yakuzas (2017) et J’ai vendu mon âme en bitcoins (2019) sont toujours disponibles aux éditions Marchialy et en version poche aux éditions Points.