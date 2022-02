Wattpad : le recours à l'intelligence artificielle pour améliorer ses performances

Le co-fondateur de Wattpad, Allen Lau, a révélé la nouvelle stratégie de la plateforme sur un blog, The Grand Plan. « Le divertissement traverse une période de perturbation, où la quantité de contenu continue d'augmenter chaque année et où le besoin de propriété intellectuelle est plus élevé que jamais » explique-t-il à The Canadian Press. Habitué des blogs et des dévoilements de stratégies, le co-fondateur avait écrit une note similaire, en 2006, lors de la création de Wattpad avec Ivan Yuen.

Une seconde note, en 2016, prévoyait de monétiser les histoires à succès grâce à des adaptations à la télévision ou au cinéma. « Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que la plupart de nos innovations semblaient être des évidences. Mais beaucoup de ces décisions ont fait sourciller à l'époque » a-t-il précisé sur son blog.

Des décisions qui ont beaucoup influencé la renommée et la force de Wattpad : en juin 2021, Wattpad s'associe avec Webtoon, une des plus importantes plateformes de bande dessinée numérique, afin de créer les Wattpad WEBTOON Studios, véritable centrale de divertissement. Cette association fait suite à l'acquisition de Wattpad par la compagnie sud-coréenne Naver, pour un montant total de 600 millions de dollars.

La pandémie de Covid-19, vectrice d'une concurrence féroce

94 millions de lecteurs, explosion du temps passé devant les écrans : la pandémie a été bénéfique pour Wattpad. Mais la plateforme n'est pas la seule à en avoir bénéficié, l'application TikTok ayant, par exemple, gagné 300 millions d'utilisateurs en un an. Wattpad doit donc, pour rester plateforme d'écriture n°1, renouveler sa stratégie commerciale.

Un plan, centré sur le machine learning, est ainsi développé par le co-fondateur. Le machine learning, ou apprentissage automatique, permet d'extraire des données sur les histoires et les auteurs les plus appréciés des lecteurs. Développer cette technologie fournirait aux écrivains des données complémentaires, telles que le moment où les lecteurs arrêtent de lire ou encore les passages qu'ils préfèrent.

L'occasion, pour Allen Lau, de « conserver la créativité de l’écriture, tout en retenant ce que le public préfère. L’écrivain peut alors adapter intelligemment son histoire ». La technologie permettrait également, dans la lignée de la stratégie de 2016, de mieux choisir les fictions à adapter sur d'autres formats. La série After, d'Anna Todd, avait fait un carton en librairies et dans les salles de cinéma ; le film After 4 sortira durant l'année 2022 sur Amazon Prime Video.

100 histoires seraient actuellement en cours d'adaptation par les Wattpad WEBTOON Studios pour le cinéma et la télévision, avec un budget de 100 millions de dollars, a-t-il précisé sur son blog. Allen Lau souhaite ainsi, en plus de l'utilisation du machine learning, se reconcentrer sur la monétisation des fictions : « Je crois toujours que nous en sommes au chapitre 1 ou au chapitre 2 de la monétisation. »

L'objectif est donc de mieux rémunérer les auteurs, ainsi que, bien sûr, la plateforme. Et ce d'une manière très moderne : « Avec l'avènement de NFT et d'autres nouvelles technologies qui répondent à l'économie créative, nous continuerons à trouver de nouveaux moyens de maximiser les gains des histoires de nos contributeurs », a-t-il conclu. Wattpad deviendrait ainsi un acteur majeur du NFT dans le monde du livre, suivant de près les domaines de la musique et des œuvres d'art.

Crédits : Alex Knight / Unsplash