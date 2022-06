François Busnel quitte la présentation de La Grande Librairie 

Pour sa dernière émission, la 500e de La Grande Librairie, François Busnel accueillera un riche plateau réunissant Leïla Slimani, Yann Queffélec, Mohamed Mbougar Sarr ou encore Daniel Pennac. Pour justifier son départ, l’animateur confie au Parisien avoir pris goût à la réalisation après avoir mené le tournage de son premier film, Seule la terre est éternelle, sorti en mars dernier.

Ce documentaire, non « sur Jim Harrison, mais avec Jim Harrison », embarquait les spectateurs pendant près de deux heures, au cœur de l’Amérique des grands espaces et de son inspiration. « À un moment, il faut savoir suivre ses rêves », explique Busnel, avant d’ajouter : « Jim Harrison me disait : “Tu ne vas quand même pas faire toute ta vie ce que tu sais faire !” ».

Qui pour le remplacer ?

Parmi ses projets sur France Télévisions, le présentateur souhaite écrire et réaliser une « minisérie sur un grand écrivain du XXe siècle ». Une ambition qui était incompatible avec la préparation d’une émission littéraire hebdomadaire de cette dimension. « Aujourd’hui, j’en suis convaincu, des vies d’écrivains peuvent être mises en série et susciter l’envie de lire chez le téléspectateur », renchérit François Busnel.

Ce dernier continuera également à présenter le concours de lecture pour les jeunes, Si on lisait à voix haute, et La P’tite Librairie. « Je rêve aussi depuis longtemps de relancer Un Siècle d’écrivains [émission présentée par Bernard Rapp de 1995 à 2001 sur France 3], que je regardais quand j’étais jeune. »

Pour le moment, aucun nom n’a émergé pour remplacer celui qui incarne cette émission installée sur le service public depuis maintenant 14 ans. Il ou elle sera choisie par l’animateur, en concertation avec la présidente de France Télévision, Delphine Ernotte-Cunci, et le directeur des antennes et des programmes de la chaine, Stéphane Sitbon-Gomez. « La personne qui me succédera sera, comme je l’ai été, dans l’empathie, la gourmandise, la passion et la transmission », affirme-t-il.

La Grande Librairie portée par François Busnel, c’est près de 2000 écrivains et auteurs, dont Barack Obama, Jean-Marie Le Clézio, Gérard Depardieu, Amélie Nothomb, ou encore Leïla Slimani, qui faisait sur ce plateau sa première télévision.

