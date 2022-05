Si on lisait à voix haute : les finales 2022, en direct sur France 5

Cette année, 150.000 jeunes y ont participé et, depuis le mois de septembre, une quinzaine d'écrivains sont allés à la rencontre des candidats dans toute la France. Lors de leur préparation, les finalistes ont été accompagnés par quatre coachs qui ont prévu quelques surprises pour la finale. Ces coach sont Guillaume de Tonquédec, Anne Loiret, Françoise Gillard et Nicolas Briançon. Plusieurs autres artistes seront aussi associés à ces deux soirées conçues comme un grand divertissement.

Si on lisait à voix haute est à la fois un programme de deux soirées spéciales de France 5 diffusées en juin et une opération qui se déroule dans toutes les classes de septembre à juin. Afin d'accompagner les enseignants dans leur engagement pour la lecture à voix haute, des comédiens donnent leurs conseils dans des tutoriels et des écrivains se rendent toute l'année dans des classes inscrites au concours. Ces rencontres sont filmées par les élèves et donnent lieu à des reportages. Chaque semaine, un de ces éléments vidéos est diffusé sur France 5 dans La Grande Librairie. Ils sont tous visibles sur Lumni.fr.

La finale collège

Le jury

Rachida Brakni est une actrice et metteure en scène française. En 2001, elle entre comme pensionnaire à la Comédie-Française. Le grand public la découvre au cinéma dans le film Chaos de Coline Serreau qui lui vaut en 2002 le César du meilleur espoir féminin. Un mois plus tard, elle obtient le Molière de la révélation féminine pour son rôle dans Ruy Blas, interprété à la Comédie-Française.

François Berléand est un un grand comédien de théâtre et de cinéma, Francois Berléand a une carrière exceptionnelle. Plusieurs fois nommé aux Césars, il remporte en 2000 le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Ma petite entreprise.

Clara Dupont-Monod est une femme de lettres et journaliste. Elle a remportée en 2021 pour son livre S'adapter, le prix Fémina, le prix Landerneau ainsi que le prix Goncourt des lycéens. Depuis 2019, elle est directrice littéraire en charge de la non-fiction aux Éditions Jean-Claude Lattès.

Cécile Coulon est dans l’aventure depuis le début et que c’est la troisième fois qu’elle participe au jury. A trente ans à peine, la romancière est déjà l’auteur d’une douzaine de livres (romans, théâtre, nouvelles et poésies) qui lui ont valu plusieurs récompenses, notamment le prix des Libraires et le prix des Jeunes européens.

Les finalistes

Corentine Bolusset-Rafraf, 3e, Collège Anna Garcin-Mayade, Pontgibaud (Clermont-Ferrand)

Eliott Bonduelle, 6e, Collège Jean Monnet, Aubigny-en-Artois (Lille)

Roxane Capaccini, 6e, Collège Stilettu, Ajaccio (Corse)

François Renard, 3e, Collège Emile Littré, Bourges (Orléans-Tours)

Margot Theuriot, 4e, Collège Jean Bène, Pézenas (Montpellier)

Vous trouverez leur vidéos sur le site de Lumni : ici



La finale Lycée

Le Jury

Isabelle Carré est une actrice et écrivaine française. En 2003, elle obtient le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Se souvenir des belles choses, ainsi que le Molière de la comédienne à deux reprises pour Mademoiselle Else (1999) et pour L'Hiver sous la table (2004). En 2018, elle publie un premier roman, Les Rêveurs, chez Grasset. Un deuxième roman, Du côté des Indiens, paraît en 2020. Un troisième roman nommé Le Jeu des si paraîtra le 18 mai 2022.

Daniel Pennac est un grand écrivain français : c’est sans doute le romancier le plus lu dans les classes. Ses livres ont été d’immenses succès et plusieurs ont été adapté au cinéma. À plusieurs reprises, il a joué sur scène ses propres textes. Il a notamment reçu le prix Renaudot en 2007 pour son roman autobiographique Chagrin d'école. Il a également écrit des scénarios pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée.

Annick Cojean est l’une des grandes signatures de la presse française, grand reporter au journal Le Monde, autrice de plusieurs livres, directrice et présentatrice des collections "Empreintes" et "Duels" sur France 5. Prix Albert-Londres 1996, elle en préside le jury de 2010 à 2020.

Eric-Emmanuel Schmitt est un romancier, dramaturge, metteur en scène, comédien, il triomphe sur scène avec l’adaptation de son roman Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Il est l’un des auteurs français les plus lus dans le monde et plusieurs de ses textes figurent dans les programmes scolaires.

Les finalistes

Nina Di Benedetto, 1re, Lycée Julien Wittmer, Charolles (Dijon)

Jian Durix, 1re, Lycée Arnaut Daniel, Ribérac (Bordeaux)

Emma Kouloumba-Liefooghe, Terminale, Lycée Charles de Foucauld, Paris (Paris)

Nina Morelli, 2de, Lycée Daumier, Marseille (Aix-Marseille)

Josh Tinorua, 1re, Lycée polyvalent St Joseph, Punaauia, Tahiti (Polynésie Française)

Vous trouverez leur vidéos sur le site de Lumni : ici