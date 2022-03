Seule la terre est éternelle : le testament spirituel d'un enfant du Montana 

Il est toujours difficile de parler d'un écrivain. Que ce soit au cinéma, dans un livre, ou bien, comme ici, dans un documentaire, l'essence même d'une personne ne peut être complètement rapportée.

Et pourtant : avec Seule la Terre est Éternelle, François Busnel et Adrien Soland ont réussi ce pari. Si les deux réalisateurs insistent : « Ce n’est pas un film sur Jim Harrison, mais avec Jim Harrison. » Nous voici embarqués pour près de deux heures au coeur de l'Amérique et de son inspiration. Retour aux sources pour l'écrivain, sensible à la biodiversité et à la conception amérindienne de la nature.

De gauche à droite : Olivier Daviaud, Mathias Malzieu, Adrien Soland et François Busnel, lors de l'avant-première à Paris le 22 mars 2022 (ActuaLitté, CC SA BY)

Décédé en 2016, à l'âge de 78 ans, Jim Harrison laisse derrière lui un immense héritage littéraire et spirituel. Fait marquant : il était en train d'écrire un poème. Quoi de mieux que cette information pour comprendre qui était cet homme, auteur d'Un bon jour pour mourir ou de Légendes d'Automne ?

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains... Il s’appelle Jim Harrison.

François Busnel, animateur de La Grande Librairie sur France 5, dévoile aujourd'hui sa profonde affection pour les Etats-Unis, déjà démontrée avec la création du trimestriel America. Aux côtés d'Adrien Soland, il traverse l'Amérique, offrant de somptueuses images du Michigan, du Nebraska, du Montana. Il ne fallait rien de moins qu'un écran de cinéma pour « raconter » Harrison, cet enfant du Montana à la gueule burinée.

Si direct, si sincère, « big Jim » voit sa vie impactée par plusieurs accidents : son oeil crevé, enfant ou encore l’accident de voiture qui emportera son père et sa soeur. Il se réfugie alors dans la spiritualité, dans la culture amérindienne – dont il garde le souvenir à travers un crâne de coyote que lui offrit un Amérindien.

C'est après plusieurs années de sollicitation que François Busnel et Adrien Soland parviennent à le convaincre de le filmer, au coeur de son refuge, Paradise Valley. Jim Harrison ne voulait pas être au centre de l'attention. « C’est le problème de nous autres, journalistes : on s’accroche à la légende, à la biographie, au lieu de décrire la vérité d’un homme » présente François Busnel. Et de citer le poète amérindien Simon J. Ortiz : « Il n’y a pas de vérités, seulement des histoires. »

La musique, excellente, est signée Olivier Daviaud et Mathias Malzieu. Des compositions originales, courtes, pour laisser une place immense au vent, à la nature, au bruit de la rivière et au souffle rauque de Jim Harrison, décidément grand amateur de cigarettes. Véritable testament, le film illumine presque ses derniers instants : l'auteur mourut avant la fin du tournage, obligeant l'équipe de production à « bricoler pour que ça se tienne ». Et ça se tient : les traits d'esprit, la nostalgie de ce vieil homme qui voit peu à peu ses amis disparaître transparaissent sur grand écran. L'humour, aussi : il aime les femmes, aime peindre leurs postérieurs, même si, de son propre aveu, ce n'était pas très joli.

La salle rit, régulièrement. Notamment après ce long surnom donné par une tribu ojbwée de la région : « Celui-qui-part-sur-des-chemins-longs-et-obscurs-et-dont-on-espère-qu-il-pourra-revenir ». De la véritable poésie, selon lui, aux personnages régulièrement reclus de la société.

Plus qu'un Harrison comique, c'est aussi un « big Jim » politique que dépeignent Busnel et Soland. Rides profondes, visage buriné par le travail dans les champs, mais pas viril, il déplore la fracture sociale aux Etats-Unis. Plutôt que féministe, Harrison s’avoue féminin, s'insurgeant contre le machiste Ernest Hemingway.

« Cet engagement total de Jim dans le film a permis un certain nombre de séquences burlesques alors que le film est clairement le testament spirituel d’un homme au crépuscule de sa vie », concluait François Busnel sur France Inter. Un si beau testament, donc, à voir en salles obscures à partir de ce mercredi 23 mars.

Article co-écrit par Hocine Bouhadjera et Clémence Leboucher

