Retour sur la construction de l'Europe par Nicole Gnesotto 

On prend les mêmes et on recommence, tel pourrait être le titre du classement des meilleures ventes de cette semaine. Louis Ferdinand Céline et Eiichiro Oda restent au coude à coude, mais Guerre reprend la tête avec 20.752 exemplaires écoulés contre 18.252 pour le tome 101 de One Piece. Virginie Grimaldi conserve la troisième place du classement avec la version poche des Possibles (15.083 ex.) suivi par deux titres de Franck Thilliez : 1991 (13.964 ex.) en format poche également ainsi que son nouveau thriller Labyrinthes (13.801 ex.) qui vient clore le quinté de tête.