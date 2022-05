Malgré une fin proche, dans le silence des rêves de Paz Boïra

Paz Boïra est une autrice d’une grande sensibilité dont chaque livre, réalisé patiemment avec la délicatesse du temps qui travaille les images et séquences d’images, se distingue des autres tout en s’inscrivant dans une harmonie qui s’affirme de plus en plus. Pour cet album, comme pour d’autres, le rêve constitue la matière première de ses histoires où des figures de la modernité côtoient des motifs plus abstraits, autant dans leur représentation que dans leur survenue.

Les récits, aussi limpides narrativement que cryptiques symboliquement, s’enchainent avec la douceur duveteuse des métaphores qui se transforment pour s’incarner dans d’autres images et récits. La force de ces représentations, de ces divagations psychiques nous étreint et, malgré certaines visions cauchemardesques, laissent un parfum de délicatesse et de bienveillance.

Probablement que l’incohérente logique qui préside dans ces récits installe immédiatement la lecture dans une certaine distance diégétique : nous comprenons d’emblée que nous sommes face à une histoire fantasmée, une fiction de fiction qui délaisse le réel. Dès lors, nous ne « croyons » pas véritablement aux histoires mais les lisons à l’aune de ce qu’elles évoquent, de ce qu’elles peuvent réveiller en nous et des allégories qui peuvent les lier. On entre alors dans une expérience profondément sensible et d’autant plus immersive que les images imposent la force de leur plasticité.

Pour cet ouvrage, Paz Boïra déroge à ses précédentes réductions chromatiques pour développer une esthétique flamboyante qui permet aux couleurs d’exercer une puissante attraction optique. La dessinatrice emploie des crayons de couleur et pastels qui introduisent un travail de la matière jouant un véritable rôle narratif dans le développement des séquences.

En effet, certaines déviations ou échos qui s’opèrent entre les images semblent autant prévus dans le scénario qu’improvisés dans la création. On ressent ainsi un bouillonnement qui se diffuse dans les compositions dont la matière enregistre les emportements de la main, les repentirs, les surcharges, les biffures, bref, qui donnent à voir l’acte créatif dans sa vitalité et son inventivité.

Il ne s’agit pas tant d’un dessin académique qui trouve tout de suite les formes mais d’avantage d’une image qui se construit en même temps qu’elle se cherche, en même temps qu’elle cherche à élucider et mettre à jour les forces internes qui la sous-tendent, l’animent et la hantent en même temps.

Plus peut-être que dans ses autres livres (même si on pouvait quand même le ressentir alors), l’autrice développe un travail pictural fascinant habité par cette mise en séquences mais qui pourraient très bien tenir les murs ou cimaises de galeries ou musées. Si les images sont pensées les unes par rapport aux autres, elles renferment une telle force plastique que l’on prend plaisir à se perdre dans leur contemplation : elles possèdent le paradoxe de se révéler aussi dépendantes les autres des autres qu’autonomes et visuellement souveraines individuellement.

Avec Malgré une fin proche, Paz Boïra continue de développer une œuvre originale et saisissante qui ne cesse de prendre des cheminements inattendus et soutenus par une invention plastique fascinante.