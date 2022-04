Un zèbre sur le divan : peut-on être surdoué et heureux ? 

Combien de fois n’a-t-on formulé d’idées préconçues et tronquées sur tel ou tel haut potentiel, le croyant heureux — ce qu’il peut être, évidemment — et assuré alors qu’il n’en est souvent rien ? Combien de fois tel ou tel parent ne se méprend sur la conduite et la psychologie à avoir envers un enfant différent ? Combien prennent le temps de déceler la faille, de s’attarder sur un comportement qu’ils estiment inadéquat, et s’aventurent, même de façon hasardeuse à repérer, à remédier, à soulager ? Peu, très peu. Ici, les conséquences de gestes inadéquats causés dans l’enfance sont prégnantes.

À travers les exemples d’Henri et de Sylvie, l’un haut potentiel « complexe », l’autre haut potentiel « liminaire », Hélène Vecchiali explore à toutes les tranches d’âge – enfance, adolescence, vie adulte, vie sociale et professionnelle - ce qui a pu faire que ces deux personnes deviennent des surdoués malheureux, en d’autres termes véraces : ce qui a causé du malheur. Elle tente toute approche, toute hypothèse : blessures psychiques, traumas tus, enfance toxique et malheureuse ? D’où vient ce qu’on ressent ? L’hyperémotivité, l’hyperaffectivité, et l’angoisse de mort, souvent harassante, insistante et qui ne quittera jamais nos deux protagonistes ?

À la façon dont la structure narrative est dépliée ici, grâce au dispositif rigoureux employé, - point par point, exemple de l’un décliné après exemple de l’autre - on sent chez l’auteur une volonté d’en finir avec les contre-vérités dont on accable les surdoués, ainsi qu’avec de grossiers fantasmes que l’on nourrit envers eux. Étape par étape, puis « sur le divan », l’auteur déploie avec un discernement sans nom, pléthore de vécus additionnés par l’un et l’autre, qui aide à comprendre leur singularité, tout en confrontant celles et ceux qui ne sont pas surdoués à leur propre normalité. Les témoignages finaux de trois spécialistes de la question, eux-mêmes surdoués, achèvent ce travail d’investigation spécifique

Plus le lecteur avance dans le livre, plus quelques révélations se font perceptibles. Il faut dire que les références littéraires et culturelles absolument nombreuses — de Camus à Mélancholia — sont très éclairantes. Je me suis beaucoup interrogée sur le rôle néfaste de la famille à l’égard de nos héros lorsqu’ils étaient enfants, sur leur fragilité exacerbée, leur système de résistance mise à mal. Souvent, j’ai été réjouie que leur surdouance était, au contraire, plutôt bien comprise et acceptée au sein d’un autre collectif, celui-ci professionnel. J’ai aimé le tour que prenait leur vie adulte à deux, ses latitudes, ses angles, sa fantaisie.

Toutes les anecdotes et les analyses déployées ici m’ont plu, intéressée. J’ai beaucoup appris d’un certain mal-être que je ne pouvais soupçonner, sur des parcours plus « handicapants » qu’il n’y paraît. Je n’imaginais pas une peur de la disparition aussi vivace chez les hauts potentiels, des parcours psychanalytiques œuvrant à ce point vers la résilience, la quête de l’autre et du bonheur.

Merci à l’auteur pour ce texte rare, qui est un exemple d’altérité, de lucidité, de création de vie. Faites-le lire à vos proches : assurément, comme moi, ils s’y retrouveront.