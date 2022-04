L'univers Sherlock Holmes s'étend, avec deux nouvelles séries

Les sociétés de production SUPERPROD et Vivement Lundi ! annoncent le développement d'une série en deux formats « complémentaires », Compostman et moi, librement adaptée des livres de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, Famille presque Zéro Déchet et Les Zenfants presque Zéro Déchet (Éditions Thierry Souccar). Le projet, qui se veut ludique et éducatif, entend « parler d'écologie aux plus jeunes, tout en dédramatisant ».