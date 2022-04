La carte des Argonautes, plateforme interactive pour jeunes lecteurs

La Fnac et Rakuten Kobo déploient leur abonnement ebooks, KoboPlus By Fnac. Disponible sur fnac.com, sur liseuses et application Kobo by Fnac, cet outil propose aux lecteurs un catalogue composé de plus de 500.000 références de livres dont 50.000 en français. L’abonnement à 9,99 euros par mois comprend un essai gratuit de 14 jours, sans engagement, avec la possibilité de le résilier à tout moment.