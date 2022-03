L'adaptation théâtrale d'En attendant Bojangles diffusée sur France 4 le 3 avril    

L'adaptation et la mise en scène de la pièce tirée du roman paru en 2016, ont été réalisées par Victoire Berger-Perrin. La captation, réalisée au Théâtre de Maison-Alfort en mars 2021 a, elle, été réalisée par Yvan Benedetti. Quant aux trois personnages de la pièce, ils sont interprétés par les acteurs Julie Delarme, Brice Didier et Victor Boulenger.

Voici le résumé de l'intrigue du roman par les éditions Finitude :

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l'appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom.

Dans la pièce, le fils est le narrateur principal de la pièce. Il s’adresse souvent au public pour raconter l’histoire. Georges, le père, est un homme profondément bon, aimant, joueur. Il est bon vivant et passe son temps à mentir pour rendre sa vie et celle des autres plus gaies.

La mère est, de son côté, « le véritable soleil de la famille ». Sa présence illumine autant que son absence assombrit la maisonnée. Femme imprévisible, embarquant les deux hommes de sa vie du rire aux larmes, elle vit en dehors de la réalité ou, plus précisément, dans sa réalité.

Olivier Bourdeaut est également l'auteur de Pactum salis, paru en 2018, et de Florida, publié en 2021, tous deux aux éditions Finitude. Le roman, En attendant Bojangles, a également été adapté en Bande dessinée par Ingrid Chabbert et Carole Maurel en janvier 2022, et publié chez Steinkis éditions.