Le roman Shuggie Bain, Booker Prize 2020, va être adapté pour la télévision

Le roman, paru en France aux éditions Globe en août 2021, raconte l'enfance d'un jeune garçon, Shuggie, et sa mère, Agnès. Cette dernière lutte contre une dépendance à l'alcool et les séquelles d'une relation abusive, dans le Glasgow sinistré des années 80, entre pauvreté et chômage de masse.

Un projet stoppé dans son élan



D'après Deadline, le réalisateur et producteur Stephen Daldry tiendrait la corde pour réaliser la série. Ce dernier a notamment travaillé pour la série The Crown, ou encore réalisé le film The Reader, adapté du roman de Bernhard Schlink, Le Liseur (Trad. Bernard Lortholary). Un sujet qui rappelle d'ailleurs une autre de ses réalisations, Billy Elliot, sorti en 2000. Ce film racontait les aventures d'un fils de mineur anglais s'extrayant de sa condition par l'entremise de la danse.

Le premier roman de l'auteur écossais a été acclamé par la critique anglophone à sa sortie en 2020, et les meilleures ventes ont rapidement suivi le Prix Booker.

La société de production A24 a obtenu les droits de production du roman pour la télévision dès fin 2020, en partenariat avec Scott Rudin Production. Un projet qui a ensuite été bloqué dès l'obtention des droits, car Scott Rudin, qui devait participer activement à la production, a été dénoncé par d'anciens membres du personnel pour des comportements jugés abusifs.

Le producteur s'était alors retiré des projets dans lesquels il était engagé, dont cinq films avec A24. L'auteur Douglas Stuart devait, de son côté, adapter son roman pour la télévision.

Une adaptation qui s'inscrit également dans une volonté de la BBC de sortir des accusations d'anglocentrisme, voire de londono-centrisme concernant ses productions dramatiques, en s'intéressant plus à des récits qui se situent dans le reste du Royaume-Uni. La BBC qui doit également gérer tous les retards de production à cause des restrictions résultant de la pandémie de Covid-19.

La série devrait être diffusée seulement à partir de 2024.

Crédit : Editions Globe