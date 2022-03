Liberté et démocratie pour les peuples d'Ukraine, un ouvrage collectif offert

Les éditions Syllepse (Paris), Page 2 (Lausanne) et M Éditeur (Montréal), les revues New Politics (New York), Les Utopiques (Paris) et ContreTemps (Paris), les sites À l’encontre (Lausanne) et Europe solidaire sans frontières, le Réseau syndical international de soli­darité et de luttes, ainsi que le blog Entre les lignes entre les mots (Paris) s’associent pour donner la parole aux résistances populaires, aux oppositions russes et biélorusses à la guerre, au mouvement syndical et aux mouvements sociaux démocratiques, notamment russes.

« Nous le savons, ce ne sont pas les livres qui arrê­teront la main de fer qui s’abat sur les Russes qui s’opposent à la guerre de Vladimir Poutine. Nous le savons, ce ne sont pas les livres qui met­tront fin à la guerre contre la liberté de l’Ukraine, pas plus qu’ils ne mettront fin à la dictature des oli­garques du Kremlin », indique l'éditeur dans sa préface.

Et d'ajouter : « C’est la résistance populaire ukrainienne mul­tiforme, les grains de sable que les démocrates de Russie et de Biélorussie glisseront dans la machine de guerre russe et l’opinion publique mondiale qui arrêteront les chars de Vladimir Poutine. »

Mais dans cette bataille pour l’indépendance et la liberté ukrainiennes, rappelons-nous le pouvoir des samizdats et l’effet corrosif qu’ils avaient eu sur la dictature stalinienne...

On pourra télécharger l'ouvrage directement à cette adresse ou en consultation ci-dessous. Le volume 2 est en préparation.

Dossier : La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine