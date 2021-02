Télécharger les livres de Henry David Thoreau

Envolées Contées, c’est un podcast pour permettre aux enfants de continuer à rêver, imaginer ou s’évader, même entre quatre murs. Un brin féministe et écolo, il propose des histoires sonores, se déclinant en courts épisodes, destinées aux enfants de 3 à 10 ans. Depuis plus de six mois, il offre un épisode hebdomadaire avec déjà 4 histoires disponibles.