Télécharger les livres de Jules Barbey d'Aurevilly

Impulsé en 2011, le programme Audiobook Creation Exchange d’Audible, se fait dézinguer à boulets rouges. Dans les faits, cette solution permet à un client d’échanger un audiobook, même après écoute, en toute liberté. Et parfois, jusqu’à un an après l’achat. Mais depuis un gros mois, les tirs de mortier s’intensifient, et Amazon vient de plier. Façon bambou…