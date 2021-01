Télécharger les livres de Rudyard Kipling

Première impression : 3,4 millions d’exemplaires pour les territoires américain et canadien. 2,5 autres millions à l’international. Le livre de Barack Obama, A Promised Land, sera le succès de cette fin d’année, et certainement de la suivante. Et, assez logiquement, le traitement en livre audio allait impliquer un travail colossal de son éditeur. En effet…