Défi de lecture : un accès gratuit aux ebooks des bibliothèques tout l'été

Chaque année, ce sont plus de 700 000 enfants qui sont encouragés à continuer à lire, afin de développer leurs compétences et leur confiance. Organisé avec le soutien des bibliothèques publiques, le thème du Summer Reading Challenge cette année est « Wild World Heroes » – imaginé en partenariat avec le WWF et illustré par l'autrice et illustratrice Heath McKenzie.

Le Summer Reading Challenge se déroulera à nouveau en présentiel cette année, avec la possibilité d’y assister aussi à distance via une plate-forme numérique.

Particularité de cette année : la présence des éditions HarperCollins, qui s’associent avec The Reading Agency. Pour soutenir l’offre numérique des bibliothèques, la maison d’édition a décidé de fournir 35 titres pour enfants, à emprunter gratuitement via leurs programmes de prêt de livres électroniques, durant les mois de juillet et août. Cette initiative de HarperCollins offrira la possibilité à davantage d’enfants de s’essayer à la lecture numérique, qui devient un outil de choix pendant cette période particulière, où des restrictions sont encore en place dans de nombreux espaces physiques au Royaume-Uni.

Parmi cette liste de titres, on retrouve des auteurs comme Michael Morpurgo, Derek Landy, Hannah Gold, David Walliams, Sophy Henn, Soman Chainani et David Baddiel. Mais la liste ne s’arrête pas là : seront aussi disponibles des titres illustrés, de la collection Collins Learning, issus de la série Big Cat par Benjamin Zephaniah, Ellie Simmonds, John Agard, Grace Nichols et Sitoshi Kitamura.

Fiona Allen, directrice de communication chez HarperCollins, a déclaré : « Cela a été une année difficile pour tout le monde, et avec des blocages affectant l’accès aux livres, il est extrêmement important que nous fassions tout ce que nous pouvons pour aider les enfants à continuer à lire. Nous sommes très fiers de travailler avec The Reading Agency pour nous assurer que les enfants et les familles peuvent lire ensemble tout au long de l’été. »

Karen Napier, directrice générale pour The Reading Agency, a ajouté : « [Notre] vision est celle d’un monde où chacun lit à sa manière d’une vie meilleure. Ce généreux don de livres électroniques par HarperCollins permettra à encore plus d’enfants de découvrir le plaisir de lire dans les bibliothèques et en ligne cet été. Il est plus important que jamais que nous travaillions pour assurer l’accessibilité pour tous, et avec le soutien de HarperCollins, nous réalisons cette vision. »

Source : The Bookseller