Télécharger les livres de Gaston Leroux

La course aux exclusivités a débuté voilà un bon moment, et les acteurs numériques s’en donnent à cœur joie. Cette fois, c’est l’entreprise basée à San Francisco, Scribd, qui présente une nouvelle marque : Scribd Audio. Après la création de Scribd Originals en 2019, il s’agit de surfer sur la vague du livre audio, avec un abonnement mensuel de 9,99 $. Et de soutenir directement les petits éditeurs indépendants, dans leur recherche d’un nouveau public.