Télécharger les livres de Louis Pergaud

Alors que vient de s’achever l’année 2020, Kobo by Fnac publie son rapport annuel sur les tendances en matière de lecture numérique et de lecture audio des utilisateurs français. En cette année si particulière de pandémie mondiale, de nombreuses personnes se sont tournées vers la lecture pour s’évader du quotidien et oublier un tant soit peu le confinement. La plateforme a ainsi enregistré des records sur son site, selon les données agrégées, avec une augmentation de 50 % du temps de lecture par rapport à 2019.