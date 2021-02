Télécharger les livres de Pierre Louÿs

Les livres neufs coûtent cher et les livres lus s'entassent sur nos étagères. La solution : les donner, les prêter, les acheter ou les vendre à d'autres lecteurs. Mais comment les faire circuler en toute confiance ? Book Village se présente comme la solution. Et l’attrait pour la seconde main prenant de plus en plus d’ampleur, l’équipe prévoit de tripler son nombre d’utilisateurs en 2021.