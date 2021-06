Télécharger les livres de Thomas Hardy

Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats Mobipocket, EPUB, PDF, Word et autres.

Romans

Tess d'Urberville, 1901, via Ebooks libres et gratuits

Jude l'Obscur, 1901, traduit par Frimin Rose, via NousVousIls

Poésie

Wessex Poems and Other Verses (en anglais), 1898, via Project Gutenberg

Poems of the Past and the Present (en anglais), 1901, via Project Gutenberg

Retrouver des livres numériques à télécharger gratuitement

Photographie : Thomas Hardy, vers 1910-1915 (domaine public)