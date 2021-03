Télécharger les contes des frères Grimm

Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats Mobipocket, EPUB, PDF, Word et autres.

Recueil de contes :

Contes merveilleux, tome I, avec, entre autres, L'Apprenti meunier et la petite chatte, La Belle Catrinelle et Pif-Paf le Lutin, Blanche Neige, Cendrillon, Le Clou, Les Créatures de Dieu et les bêtes du Diable, La Demoiselle de Brake, Le Diable et sa grand-mère, L'Envie de voyager, L'Esprit dans la bouteille, La Fille du Roi et la grenouille, La Gardeuse d'oies, Hansel et Gretel et Histoire de celui qui s'en alla apprendre la peur, via Ebooks libres et gratuits

Contes merveilleux, tome II, avec, entre autres, La Huppe et le butor, La Lampe bleue, Le Loup et les sept chevreaux, La Mariée blanche et la mariée noire, La Mort marraine, Les Musiciens de Brême, La Paille et la poutre du coq, Le Petit Chaperon rouge, Le Petit vieux rajeuni par le feu, Le Puits enchanté, Raiponce, Le Renard et le chat, Le Serpent blanc, Le Sou volé, Tom Pouce, Les Trois fileuses, La Vieille dans la forêt, Le Vieux Sultan, via Ebooks libres et gratuits

Contes choisis de la famille, avec, entre autres, Le loup et l’homme, Le soleil qui rend témoignage, La chouette, L’aïeul et le petit-fils, Les trois fainéants, Le petit pâtre, Le linceul, La mort la plus douce pour les criminels, Le choix d'une femme, via Wikisource

Contes choisis des frères Grimm, avec, entre autres, Les présents des gnomes, La reine des abeilles, Le fidèle Jean, Jean le chanceux, Dieu nourrit les malheureux, Le festin céleste, L’homme à la peau d’ours, Les six compagnons qui viennent à bout de tout, Les nains magiques, Le fuseau, la navette et l’aiguille, via Wikisource

Photographie : les frères Grimm, en 1847, photographie de Hermann Blow (domaine public)