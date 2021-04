Télécharger les livres de John Keats

izneo, service français proposant des bandes dessinées en numérique en Europe, intègre désormais les versions intégrales de Rahan. Ces titres entrent en exclusivité numérique dans son offre d’abonnement en lecture illimité pour une durée d’un an. Ses aventures sont est nées de la collaboration du scénariste Roger Lécureux (1925-1999) et du dessinateur André Chéret (1937-2020). Au décès de son père, Jean-François Lécureux reprend le scénario et poursuit la série.