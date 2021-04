Télécharger les livres d'Alphonse de Lamartine

La Commission d'enrichissement de la langue française, placée sous l'autorité du Premier ministre et coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), propose régulièrement des équivalents français aux termes étrangers, le plus souvent des anglicismes, présents dans nos discours. Et règle aujourd'hui son compte à digital et webinar, entre autres...