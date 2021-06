Ce projet numérique de lecture se présente comme « une destination pour en savoir plus sur l'histoire passionnante et les thèmes de Harry Potter à l’école des sorciers », tout en s’amusant, bien sûr. Plus que de la lecture, donc, le site offre articles, questionnaires en tous genres, bricolages, puzzles et bien plus encore, afin de guider les lecteurs dans cette histoire et cet univers fantastique.

Chaque semaine, de nouveaux chapitres du premier volet de Harry Potter seront mis en ligne. Pour commencer cette aventure, les trois premiers chapitres permettent aux lecteurs de rencontrer les Dursley, de mystérieux sorciers et sorcières, ainsi que le jeune Harry Potter lui-même.

A noter que le premier livre audio Harry Potter est disponible sur Alexa depuis Audible et ce, depuis le 23 juin, tout au long du mois de juillet.

Cette initiative de projet numérique de lecture semble découler d’un souhait de donner aux enfants un accès à des outils de lecture, après une pandémie qui aura isolé nombre d’entre eux. Parents et enseignants sont ainsi encouragés à entretenir l’amour de la littérature chez tous ces enfants, en particulier lors des vacances d’été – période durant laquelle le soleil, la piscine et les glaces deviennent une très bonne excuse pour ne pas ouvrir un livre…

Quoique clairement voué à charmer de nouveaux jeunes lecteurs, ce projet attirera certainement aussi de grands nostalgiques du monde magique de J.K. Rowling, avides peut-être de retomber en enfance.

Enfin, cette année, « Harry Potter Reading Magic » s’articule aux côtés de la 7e édition annuelle de la « Harry Potter Book Night », évènement notoire de Bloomsbury. Reprogrammé pour le 24 juin, cette nuit se fera, comme toujours, en présence de fans du monde entier, se joignant à des manifestations et activités magiques organisées par différentes librairies. Le thème de cette nouvelle édtion ? Les mystères du Chemin de Traverse.