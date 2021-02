Télécharger les livres de Théophile Gautier

Depuis leur création en 2016, les éditions Lunii proposent aux enfants de 3 à 10 ans une grande variété d’histoires et de genres littéraires. Elles cultivent l’éveil de l’enfant et la mémoire auditive, enrichissent l’imaginaire, la culture et le vocabulaire et développent son esprit critique. Avec Mafalda, qui connaît ici sa première adaptation en livre audio, le personnage créé par Quino en 1964 accède à une nouvelle vie.