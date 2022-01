L'éditeur ETAI, spécialisé dans l'automobile, repris par Sophia Communications

En effet, en se séparant d’ETAI, Infopro Digital met fin à une branche à destination des particuliers pour se concentrer de plus en plus sur des activités « B to B », autrement dit directement à destination des professionnels, plus en accord avec la direction générale prise par le groupe, révèle Le Monde.

ETAI, maison d’édition connue principalement pour ses revues techniques automobiles, revues techniques motos et beaux-livres rendant hommage aux moyens de transport et en particulier à l’automobile moderne et ancienne, aux deux roues et autres véhicules de luxe, faisait partie du groupe Infopro Digital depuis 2002.

D’après le site de la maison, l’intégration au groupe a permis à ETAI de négocier un virage numérique, avec de nouvelles offres à destination des lecteurs. Pour autant, près de vingt ans plus tard, Infopro Digital entend se séparer de cette acquisition, ainsi que de la librairie Passion Automobile, située rue de Rennes, à Paris. L’établissement est lui aussi spécialisé dans les ouvrages sur les moyens de transports et autres ouvrages à destination des nostalgiques et des passionnés de vitesse et de gros cylindres.

Pour autant, la vente à Sophia Communications fait sens lorsque l’on se penche sur la collection Histoires et Collections, notamment, de ce dernier groupe. Avec des revues et ouvrages spécialisés dans les vieux équipements militaires et de camping, certaines productions ne sont en effet pas sans rappeler les activités de ETAI.

Sophia Communications, dépendant du groupe Babylone, regroupe entre autres les éditions du Phare et le périodique Le phare de Ré, et entend intégrer l’ensemble des permanents des éditions ETAI à l'occasion de ce transfert.

crédit : Page Facebook d'ETAI