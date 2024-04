Le prêtre des loubards Guy Gilbert raconte son refuge

Inspiré par son désir d'aider les jeunes en difficulté rencontrés dans les rues de Paris - délinquants, toxicomanes, suicidaires - il a créé la Bergerie de Faucon, un refuge où ces jeunes réapprennent les bases de la vie en communauté : le dialogue, le respect de soi et d’autrui, et la vie sociale.

Le quotidien à la Bergerie est rythmé par le travail de la terre, la construction, le soin des animaux, ainsi que par diverses célébrations, qu’elles soient profanes ou religieuses.

Cette expérience éducative, unique en son genre, est racontée à travers des portraits vivants et des parcours individuels marqués par le désarroi et la violence, mais aussi par l'humour, l'apprentissage et la renaissance.

Les éditions Philippe Rey nous en proposent les premières pages en avant-première :

Au-delà des défis, c'est l'espoir qui prédomine. Prônant que "la rue est son église", Guy Gilbert a transformé la Bergerie en un lieu d'accueil et de réhabilitation, offrant aux jeunes une chance de reconstruire leur vie.

Auteur prolifique, il a écrit plus de soixante livres, parmi lesquels figurent L’Évangile selon saint Loubard, Bouge-toi, la vie est belle ! et Aimer plus qu’hier, moins que demain.