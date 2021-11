Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022

Le froid arrive et avec lui les petits plaisirs d'hiver : chocolat chaud, chausettes duveteuses et feu de cheminée (parfois juste métaphorique). Et quoi de mieux pour l'accompagner qu'un livre (bon ou mauvais, chacun décidera) ? Ils arrivent par centaines pour honorer le début de cette nouvelle année. La rentrée littéraire 2022 arrive à toute berzingue !

Pour amorcer la nouvelle année, ActuaLitté a effectué une sélection fine. Piochés dans les programmes des éditeurs, destinés à orienter les libraires ou les bibliothécaires et lecteurs qui souhaiteraient non un avis, mais un avant-goût, nous avons réuni dans un dossier les extraits des livres que nous attendions.

Décider de faire ses cadeaux un 24 décembre n'a jamais été une bonne idée, mais pas de panique ! ActuaLitté a chaponé pour vous une liste exhaustive de livres à offrir, pour les fêtes de fin d'année mais aussi pour les mois à venir. Une occasion d'offrir un bout de soi, comme l'a dit Edouard Philippe : « Offrir un livre, c'est transmettre une partie de soi ».

Il est l'heure de s'armer de son meilleur plaid et de s'émerveiller de la diversité éditoriale, encore et toujours plus riche, innovante et audacieuse.

Il y a surtout des extraits pour s’arrêter sur ceux que l’on a envie de découvrir, une présentation (émanant de l’éditeur) pour en avoir les grandes lignes quand on ne souhaite pas s’impliquer plus. Et puis, les références, pour passer commande si l’on est conquis. Ce dossier sera alimenté jusqu'à la première pousse des bourgeons printaniers… Bonnes lectures. (cédits photo: Angelo Brathot, CC BY SA 2.0)