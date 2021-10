Les romans policier de Sue Grafton bientôt adaptés en série télévisée

Nommée Grand Maître par les Mystery Writers of America, Grafton a également reçu de nombreux autres honneurs et récompenses. Son travail est publié dans 28 pays, démontrant un intérêt mondial pour ses romans policiers.

Résumé de A comme Alibi :

Je m'appelle Kinsey Millhone. Trente-deux ans, deux fois divorcée, et appréciant la solitude. Je suis détective privé à Santa Teresa en Californie. Certains prétendent que ce n'est pas un métier pour une femme. Les préjugés ont la vie dure. Mais en général les clients sont plutôt contents de mes services. Prenez Nickki Fiffe par exemple. Elle était venue me voir le lendemain de sa sortie de prison, où elle venait de purger huit ans pour le meurtre de son mari. Elle voulait juste que je rouvre le dossier, prouve son innocence et trouve le véritable assassin. Rien de plus simple pour une vraie pro.

« Sue Grafton est une conteuse hors-normes qui a passé des décennies à divertir les lecteurs à travers ses personnages riches et ses mystères envoûtants », a déclaré Barry Jossen, président et directeur d'A+E Studios, dans un communiqué. « Nous sommes honorés de perpétuer son héritage et de donner vie à ces histoires intemporelles. » Il a par ailleurs précisé que les studios étaient en discussion avec les plateformes intéressées par la diffusion de la série, et recherchaient « l'actrice parfaite pour incarner le rôle principal convoité de Kinsey Millhone ».

Or, malgré un engouement attendu des lecteurs de Grafton, avec la possibilité de retrouver son travail à l’écran, les mots de la romancière pourraient venir couper court à cette perspective. En 1997, cette dernière avait fait part des quelques mauvaises expériences qu’elle avait connues en tant que scénariste pour des téléfilms, avant de se lancer dans l’écriture de romans.

« Je ne vendrai jamais [Kinsey] à Hollywood. Et j'ai fait promettre à mes enfants de ne pas la vendre. Nous avons fait un pacte de sang, et s'ils le font, je sortirai de ma tombe », avait-elle alors déclaré à January Magazine. Une menace de taille, face à un souhait qui n’est aujourd’hui plus respecté.

En effet, bien que sa fille, Jamie Clark, réitérait ce vœu quatre ans auparavant, le mari de Gafton, Steve Humphrey, a affirmé que lui et sa famille étaient d'accord pour dire que les temps avaient changé. Avec l’apparition de plateformes de streaming et une approche plus soignée quant à la qualité du contenu télévisé, le moment semble propice à une adaptation via ce médium si populaire.

« La télévision a beaucoup évolué depuis que Sue écrivait à Hollywood dans les années 1980. D'après son expérience d'alors, elle craignait que ses histoires et ses personnages soient simplifiés lorsqu'ils seraient adaptés. Mais comme le pouvoir de la télévision s'est transformé au fil du temps, il en a été de même pour la qualité de l'écriture et des valeurs de production, ainsi que l'expérience de visionnage », a déclaré Humphrey.

« J'ai choisi A+E Studios comme partenaire parce qu'ils comprennent l'importance de préserver le ton et la qualité du travail de Sue et de ses personnages; ils sont déterminés à travailler avec nous pour donner vie à ses histoires d'une manière qui plaira à la fois aux anciens et nouveaux fans, et honorera également son héritage. »

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est annoncée.

via Deadline, ABC News

Crédits photo : Mark Coggins, CC BY 2.0