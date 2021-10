Troisième tome : le dernier Atlas tire en pleine cible

Si vous n'avez pas lu les deux premiers volumes, l'heure est venue de passer chez votre libraire pour emporter les trois d'un coup (pour vous en convaincre, vous pouvez relire la chronique où l'on a salué avec enthousiasme la sortie du premier tome). Mais si vous avez dévoré les deux premiers, sachez que le troisième n'a rien à envier à ses prédécesseurs, au contraire, on peut dire d'emblée qu'il place la barre encore plus haut, parvenant à rendre l'intrigue plus politique, au sens noble du terme, plus engagée et plus surprenante encore qu'on ne l'avait imaginé.

C'est peu dire que cette série est une pièce maîtresse dans la bibliographie de tous les auteurs impliqués : rarement a-t-on vu scénaristes et créateurs visuels unir leurs forces d'une façon aussi magistrale, démontrant que non seulement l'intelligence collective produit des résultats impressionnants, mais que la créativité des uns stimule celle des autres, puis qu'en retour elle décuple celle des premiers.

Espérons que ce prototype sorti d'une creative room à l'américaine, à l'image de ces salles d'écriture qui donnent naissance aux meilleures séries contemporaines donne des idées à d'autres scénaristes, éditeurs et dessinateurs, pour que des projets titanesques et.ambitieux remplacent bientôt sur les tables des libraires les albums formatés, voire clonés, aussi bien dans les thèmes abordés que dans la façon dont ils sont racontés.

Faut-il rappeler de quoi il est question ? D'une menace terrible surgie des entrailles de la Terre sur le territoire algérien et qui semble vouloir en découdre avec l'Humanité. En face, quelques vétérans de l'armée française remettent en état le dernier mégarobot militaire, l'atlas Georges Sand, pour tenter d'enrayer la menace.

Mais l'enjeu dépasse largement les membres de l'équipage : le président Fillon a déclaré l'état d'urgence, des enfants semblent marqués par des sortes de tatouages venus d'un autre monde, le milieu du grand banditisme voit dans cette situation exceptionnelle une opportunité pour étendre son emprise sur la société tout entière... bref, le monde est à un point de bascule lorsque démarre ce dernier volet et les enjeux sont terribles pour tous les protagonistes, voire pour tous les habitants de la planète.

Depuis le premier tome, Hervé Tanquerelle trouve avec ce sujet un terrain de jeu où son trait épais détoure des personnages marquants et donne à voir tantôt des scènes d'action musclée, tantôt des séquences plus bucoliques ou étonnamment poétiques, quand il s'agit de rendre visible des phénomènes à mi-chemin entre les scènes de guerre et la rencontre d'un troisième type.

Peu importe, au fond, le dessinateur passe d'un mouvement à l'autre, d'un tempo rapide à un passage plus apaisé avec une même aisance. Le découpage en courts chapitres et l'omniprésence des dialogues rendent la lecture limpide (il y a tant de trucs à raconter dans ce dernier tome, que les personnages et les cases sont rarement muets). En outre, le travail de mise en couleurs de Laurence Croix, loin de jouer la surenchère d'effets, s'attache à renforcer les traits et à créer des contrastes pour que les planches soient d'une lisibilité optimale de la première à la dernière case.

On serait étonné que les têtes chercheuses des boîtes de production télévisuelles et des diffuseurs de l'envergure de Netflix ou Amazon ne mettent pas rapidement le grappin sur cette mine d'or scénaristique et ne la transforment en série télé à portée internationale, visuellement impressionnante et humainement prenante.

Le studio qui prendra le risque d'investir sur ce projet hors norme devra cependant se montrer à la hauteur de l'enjeu : il ne suffira pas de copier ou d'adapter, il faudra poser des choix artistiques et visuels à la hauteur de ceux que Tanquerelle et Blanchard (qui a créé les visuels de la technologie et des êtres surnaturels de cette trilogie) ont brillamment défendus tout au long de ces centaines de planches. Ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faudrait renoncer, au contraire. La belle équipe qui donné naissance à ce Dernier Atlas atteste qu'on peut viser très haut et atteindre sa cible. C'est une belle leçon.

