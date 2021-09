L'île des âmes : Pergiorgio Pulixi et les ombres des disparues...

Figés sur place, l’enfant et le chien voient apparaître, comme sortant du sol, une silhouette monstrueuse, mais humaine, tenant à la main un couteau encore dégoulinant de sang. Mais bien qu’il les ait aperçus, le géant ne fait aucun cas d’eux et disparaît dans l’épaisse végétation, fantomatique.

2016. Cagliari. L’inspectrice en chef Mara Rais vient d’être nommée dans la section toute neuve des « Crimes non élucidés ». Mais c’est surtout une mise au placard, car le Questeur n’apprécie ni son caractère, ni sa grande gueule, ni sa « dialectique fleurie » !!! Et non content de cela, Farci, son chef actuel avec lequel elle a fait équipe autrefois, lui annonce d’une part qu’elle va devoir travailler avec Moreno Barrali et d’autre part, que va arriver Eva Croce, sa nouvelle binôme.

Barrali, c’est un vieux de la « Section des Homicides », mis au rancart pour cause de santé autant physique que mentale : les deux homicides violents au cours de sa die de sos mortos (la nuit des morts) sur deux jeunes inconnues en 1975 et 1986 qu’il n’a pas réussi à élucider l’ont rendu obsessionnel et incapable de travailler sur un autre sujet. Farci présente cette collaboration à Mara comme ayant un double intérêt : être une marque d’estime à l’égard de Barrali qui fut un bon flic… avant ! … et lancer concrètement l’activité de la nouvelle section !!!...

Croce vient d’un service d’élite de la Police de Milan et a reçu un ordre de mutation pour faire équipe avec Mara. Selon Farci, comme elle a été en arrêt maladie pendant une année complète, cela ressemble beaucoup à une sanction compte tenu du CV remarquable qui était le sien avant sa mise au repos…

Dès son premier contact avec Barrali, Mara se retrouve plongée dans ces deux meurtres jamais élucidés dont le vieux flic malade et fatigué énumère les similitudes et les caractères rituels évidents dont la hiérarchie n’a jamais admis la proximité : ils ont été perpétrés à deux cents kilomètres l’un de l’autre, mais tous deux dans des sanctuaires nuragiques qui pullulent sur l’île ! Les jeunes filles avaient quasi le même âge et avaient été assassinées pendant la nuit des morts. Elles n’ont jamais pu être identifiées et n’ont jamais été associées à des disparitions.

Par ailleurs, Barrali apprend à Mara la disparition récente d’une jeune fille, Dolorès, dans des conditions suspectées d’être liées à des activités ésotériques d’un groupuscule sectaire à quelques jours d’une nouvelle nuit des morts : de quoi raviver ses obsessions.

Dès leur premier contact sur la plage où Mara avait fixé rendez-vous à Eva, les différences vestimentaires et comportementales ne peuvent que mettre en évidence des divergences de caractère qui ne pourront que faire des étincelles. Mais ce qui est sûr, c’est qu’aucune des deux ne s’en laissera conter par l’autre tout en étant, chacune, rapidement consciente que, pour sauver leur peau professionnelle respective, il va bien falloir qu’elles apprennent à travailler ensemble.

Alors, là, accrochez-vous ! Cette entrée en matière n’a l’air de rien, mais vous êtes parti(e) pour une lecture que vous ne lâcherez pas avant d’avoir atteint le dernier mot de la dernière page.

L’exercice qui consiste à présenter la trame de départ d’un livre trouve ses limites avec celui-ci. En seulement une cinquantaine de pages, Piergiogio PULIXI a défriché tellement de sujets autour desquels son histoire va s’enrichir qu’un résumé, même modeste, reste à cent lieues de tout ce dans quoi vous allez être plongé(e).

Et d’abord une découverte qui ne surprendra pas les lecteurs(rices) qui ont déjà foulé la Sardaigne dans tous les sens (ce qui n’est pas mon cas) : une culture appelée « nuragique » s’est développée sur l’île dès le XVIIIe siècle avant J.-C.. Elle est à l’origine de nombreuses constructions partout dans l’île à tel point qu’il est plus que probable que les traces effectivement visibles n’en ont pas encore été toutes répertoriées. Cette culture a réussi à faire obstacle, grâce au caractère impénétrable des montagnes du cœur de l’île, à toutes les tentatives de colonisation venues de tous les grands foyers culturels expansionnistes de la Méditerranée. Elle est au cœur du roman.

Car de là à imaginer que cette culture a pu perdurer dans tous ses us et coutumes jusqu’à nos jours, et voilà un terreau phénoménal pour un écrivain lui-même déjà rempli de contes et de vieilles histoires entendues le soir à la veillée au coin du feu.

De là à ce que des mouvements sectaires et ésotériques se développent de nos jours sur les cendres de ces monuments et trouvent un terreau fertile chez des personnes particulièrement réceptives et voilà encore des digressions que notre auteur ne manquera pas d’exploiter.

De là à ce que des crimes sordides soient perpétrés en tentant de les cacher derrière un masque de fumée pseudo-rituel, voilà de quoi débrider une imagination déjà débordante.

Vous allez découvrir une Sardaigne magnifique et faire un voyage somptueux dans votre fauteuil.

Vous allez ressentir la puissance des croyances anciennes et la magie des vestiges sacrés de cultures peut-être pas oubliées par tout le monde.

Vous allez découvrir une âme sarde qui parle un langage rugueux dans un dialecte que la traduction ne permet évidemment pas d’entendre, mais qui en laisse deviner l’enracinement profond dans la population locale pas seulement rurale.

Vous allez découvrir une histoire, et des histoires dans l’histoire, racontées avec une virtuosité et une puissance suggestive envoûtante qui vous laisseront rêveur(veuse).

Vous allez découvrir un auteur dont vous guetterez avec impatience et passion la parution du prochain ouvrage pour vous y jeter dedans à corps perdu.

Vous allez sortir de cette (longue) lecture aussi épuisé(e) que Mara et Eva. Mais ravi(e).