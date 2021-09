Annie Muktuk : attention ! Humour inuk noir et féroce !

La belle Annie est une jeune Inuk (singulier de Inuit…), rebelle, provocante, qui se donne aux hommes, une fois, pas deux, pour mieux les dominer. Mais elle cherche aussi l’amour et le trouvera sans doute dans les bras du fidèle Moses Henry. Dans ce recueil, il y a également Josephee et Elipsee, ce vieux couple heureux, qui espère que les esprits traditionnels pourront sauver Elipsee atteinte d’un cancer ; Husky, un agent de la Compagnie de la Baie d’Hudson qui, au début du XXe siècle, vivait heureux avec ses trois femmes inuit, mais fit l’erreur de vouloir leur faire découvrir les grandes villes du Sud.

Et ces trois sœurs envoyées dans un pensionnat catholique qui, chacune à sa manière, se battent pour préserver leur identité… Mais finalement, mon histoire préférée est celle du vieux Kakoot, emprisonné dans une maison de retraite moderne organisée sur le principe des feux tricolores : on entre dans l’aile rouge quand l’on est encore « fonctionnel » c’est-à-dire que l’on maîtrise ses « fluides corporels », puis on passe dans la verte, et enfin dans la jaune « avec le gros néon voyant : sortie ».

Kakoot est poussé vers la sortie justement, et en coulisses, la déesse Sedna se démène, et engueule tout son petit monde des esprits pour accueillir dignement cet aîné ! Comment sortir Kakoot de là ? Où trouver un bébé qui portera son nom ?

Ce recueil est le premier livre de Norma Dunning, écrivaine inuk et spécialiste en sciences de l’éducation autochtone. C’est cru, féroce et, on le sent, terriblement vrai. D’ailleurs, l’auteure le déclare elle-même : 95 % de ce qui est raconté ici est véridique. Husky, l’homme aux trois femmes inuit, par exemple, était son propre grand-père. Chaque histoire se présente comme un instantané de la vie des Inuit, à différentes époques.

Tous confrontés à la violence et au racisme, les personnages de Norma Dunning refusent le statut de victimes chosifiées et se battent pour retrouver la jouissance de leur corps, de leur vie et de leur mort ! Tout à la fois terrible et jouissif, une vraie découverte !