Le Loup, l'Épée et les Etoiles : les années Lola Lafon

Elle avait obtenu le prix France Culture-Télérama en 2020 pour son roman Chavirer publié chez Actes Sud. Pour la rentrée, les éditions de l’Aube ont choisi de rassembler – en coédition – toutes les contributions de l’écrivaine libertaire à l’hebdomadaire le 1 publiées entre 2015 et 2021. Ainsi qu’un texte inédit. Y défilent la fragilité, la vie confinée, Facebook, Alice au pays de Ceacescu, la gauche, sa grand-mère, le sexisme, l’audace, la camaraderie de jeunes femmes confrontées à la violence.

Mais également un portrait d’Émilie Lamotte, féministe radicale du début du siècle, ou encore un hommage appuyé à la libre danseuse étoile, Sylvie Guillem.

La fragilité fut un des grands thèmes de son dernier roman, et de cette difficulté à vivre, elle fait un éloge dans un texte une première fois publié le 10 septembre 2020. Le texte suivant est une critique de la "gauche", la gauche étant avant tout un art de la critique. Merci Kant. Lola Lafon y dénonce les demi-mesures, les reniements, les compromis, et propose en creux une ode à la radicalité (prendre le problème à la racine).

« La gauche va mal ? Eh bien, peut-être est-il temps qu’elle décède. »

Ce texte fait écho à un autre, plus loin dans le recueil qui nous replonge dans les années 2000 : la jeune Lola Lafon doit insister pour récupérer le salaire de son premier article pour un magazine de gauche. Le récit est vécu, et le rapport de hiérarchie aussi vivace qu’ailleurs, comme la goujaterie dont sont capables les hommes. Un énième Tartuffe qui, comme le constatait Péguy, « cumule les bienfaits du vice et de la vertu ».

Les années 2000 : son atmosphère, sa lumière toujours matinale, Damien Saez, ses bâtiments sans esthétique. On y est transporté dans le récit touchant qui suit. Il est question de viol et d’amitié à partir de souffrances partagés.

Le charme de la nostalgie, même pour raconter les épreuves difficiles comme surmonter un viol, fonctionne à plein pour son récit sur sa grand-mère ashkénaze, Ida. (Comme le titre du chef-d’œuvre de Pawlikowski). Ida quitta la Pologne dans les années 30 pour la France, puis sa fille la quitta avec son mari pour la Roumanie, le rêve socialiste en guise de boussole. Des existences évaporées enchaînées à des souvenirs. Sa grand-mère ne loupait jamais une émission d’Apostrophe, et pour la romancière, cette émission disparue gardera toujours une odeur de souvenir.

Le texte qui donne son titre à ce recueil, Le Loup, l’Épée et les Étoiles, traite de Facebook vu comme le chant d’une sirène qui nous piège dans un désir dont on a oublié l’origine. Le loup et l’épée sont les deux acteurs d’un piège tendu par les habitants de l’Arctique, et les étoiles, les origines de nos désirs. « Il y eut une étoile qui dansa, et en dessous de celle-là, je suis né », disait Shakespeare. Toujours la nostalgie.

Entamé avec la fragilité, ce recueil d’articles s'achève sur l’audace. La seule en mesure de soutenir une vie : la relation d’une nuit entre une mère de famille et une surfeuse. Lola Lafon se révèle encore être cette autrice de combat, d'où émanent régulièrement de grands éclats de tendresse.