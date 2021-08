Ces Indiens d'Amérique revenus brisés de la Seconde Guerre mondiale

Parti si furtivement il y a si longtemps et qui revient aujourd’hui dans le crissement des freins de l’autocar qui le ramène et dont il descend en titubant, fin saoul, sans un mot, les yeux mi-clos, au point d’obliger Francisco de le traîner jusqu’au chariot où, affalé et sans réaction, il fait le chemin jusqu’à la maison de son grand-père.

Des années durant, celui-ci s’est occupé de son petit-fils, comme il a pu, après le décès de sa mère alors qu’il n’était encore qu’un petit enfant, puis celui de son frère, Vidal, et toujours sans l’ombre d’un père dont on ne savait rien sauf qu’il était étranger à la communauté : un navajo, peut-être ? Une enfance devenue ombrageuse malgré ce grand-père plein de bonnes intentions, mais visiblement dépassé par cet enfant meurtri.

Et meurtri, il l’est encore plus en cet été 1945 où il rentre, chez lui certes, mais après avoir subi de nouvelles épreuves qui l’ont marqué plus profondément encore : la guerre et son cortège sans fin de morts, de traumatismes, et d’atrocités ! Comment retrouver un équilibre après cela et ne pas tomber dans la tentation de l’oubli dans l’alcool ?

“Rien n’était si beau [...] que les deux armées”

Le Père Olguin aura beau essayer de lui trouver un travail dans cette grande maison louée par une belle Californienne venue là pour d’obscures raisons qui n’incluent pas la présence de son mari : oui, Abel ira dans cette maison magnifique faire quelques menus travaux, couper du bois… et observer à la dérobée cette grande belle femme qui n’est pas, non plus, insensible à la présence de cet homme, dans ce canyon où le soleil du soir joue au peintre sur les parois rocheuses, sur la végétation, dans ce lieu féerique où la maison Bénavidès trône comme dans un écrin.

Mais sera-ce suffisant pour que Abel parvienne à se débarrasser de ses démons, à éviter l’alcool et les ennuis (euphémisme !) qui l’accompagnent avec la régularité d’un mouvement d’horloge, à trouver une voie dans une vie laborieuse et sereine comme celle dont Francisco, depuis tant d’années, avait rempli sa solitude ?

Solitude qui ne manquera pas de regagner sa vie quand, trop vite et trop brutalement, Abel va l’abandonner à nouveau, n’ayant pas su trouver une place à son mal-être.

Ce livre, qui a reçu le Prix Pulitzer en 1969, a déjà fait l’objet d’une parution ancienne en France. Dans cette réédition de novembre 2020, il est accompagné d’un avant-propos de l’auteur qui raconte notamment comment la maison de son enfance, où il a habité longtemps avec ses parents, deviendra la maison Bénavidès quand il y commencera l’écriture de son roman ! Dans ses douze jeunes années, il a y été profondément marqué par le voisinage de ces Indiens, engagés ou embringués dans la Seconde Guerre mondiale et revenant du conflit totalement inaptes à une réintégration sociale même avec la présence, autour d’eux, de larges communautés indiennes, impuissantes à les guérir de ce « profond ébranlement psychologique ».

Ce même « ébranlement » que le lecteur ressent à chaque page en suivant Abel !

Tout ce perturbant roman de Navarre Scott Momaday plonge ses racines dans ces ingrédients : la difficulté d’être indien, au milieu du XXe siècle, aux États-Unis, le mal-être endémique qui est le leur et qui enfle avec les morsures et les meurtrissures de la Guerre et de l’alcool (ce dernier n’étant pas obligatoirement une conséquence de la précédente), la violence qui accompagne, sans coup férir, l’« ébranlement psychologique » de ces hommes (et de ces femmes) comme une double peine, l’éloignement des traditions indiennes comme une conséquence de tout ce qui précède et tout cela au beau milieu de la beauté époustouflante de ces paysages de l’Ouest Américain que, enfant, il a parcourus à cheval en tous sens.

Quand l'impuissance l'emporte

À quoi se raccrocher au milieu de cet enfer qui a pénétré Abel et tous ceux qui lui ressemblent ? Que pourraient apporter les sermons de ces prédicateurs qui oscillent entre religion et animisme dans des avalanches de mots où il est bien improbable de trouver une aide capable de lutter contre les tentations de l’abrutissement par l’alcool ?

Tant de fils ont été brisés, sectionnés, annihilés qui ont rendu impossible le retour au sein d’une communauté (elle-même déstabilisée d’ailleurs) dont les codes n’offrent plus le réconfort ou seulement la sérénité d’antan !

Plus aucune relation humaine n’est en mesure de permettre une restabilisation sociale, pas plus un grand-père un peu taiseux, qu’un prêtre pourtant rempli de bonnes intentions, qu’une travailleuse sociale qui tente, par le retour au travail, d’assurer un premier pas sur le chemin de cette réinsertion, qu’un copain de boulot et de beuveries avec qui il n’est pas plus aisé de parler qu’avec tous les autres.

Ce livre m’est apparu (je l’ai ressenti ainsi, en tous cas) comme un cri d’impuissance, comme une chute dans un pessimisme, une noirceur, définitifs (même si l’auteur est, lui-même, sorti hors de la condition d’indien pitoyable de nombre des ses personnages) dans lequel vont se noyer tous ces hommes (et ces femmes) que la société américaine a repoussés impitoyablement dans le fossé.

Subsiste cependant une immense poésie qui s’accroche aux paysages, aux souvenirs, aux contes dont les mémoires conservent encore la trace comme une tentative de sauvegarder un chemin qui s’efface, un chemin qui permettrait d’aller encore jusqu’à « la rencontre avec quelque chose de sacré, d’éternel ».

Et, paradoxalement, Navarre Scott Momaday participe, avec ce livre, à la découverte « d’une littérature très riche qui, parce qu’elle n’a jamais été écrite, a toujours frôlé l’extinction, à une génération près ».