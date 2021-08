Li'l Santa : le Père Noël de Robin, Révérend et Trondheim bientôt sur les écrans

Co-écrite par le dessinateur français Lewis Trondheim et par les créateurs de bande dessinée français Thierry Robin et Alexandre Révérend, la saga Le petit monde du Père Noël (éditions Dupuis) s'est vendue à plus d’un million d’exemplaires dans plus de sept pays.

L’émission, adaptée des aventures au pôle Nord de Li’l Santa, met en scène un guerrier-yéti se battant pour défendre l’écologie au Pôle Nord. Plus largement, elle célèbre l’esprit de Noël, l’amitié, la gentillesse et le partage, à travers des thèmes universels et contemporains autour de l’écologie durable, des bons comportements à adapter pour respecter l’environnement.

Crédit : Visuel de K6 Media Group

La série, qui était jusqu’alors disponible en anglais et en français, sera dorénavant disponible en plusieurs langues pour être diffusée à travers le monde. En effet, les droits de l’animation en 2D ont été acquis par Toonz Media Group, qui la diffusera. Elle est portée par K6 Media à travers le monde, excepté au Canada, où la série était diffusée en français sur TéléQuébec.

Bruno Zarka, directeur des ventes et du marketing de Toonz Media Group, a exprimé son enthousiasme concernant ce partenariat. « Nous sommes ravis chez Toonz Entertainment de commencer avec un partenariat stratégique avec K6 Media Group alors que nous lançons la distribution médiatique mondiale de la série et des émissions spéciales Li’l Santa. »

La première saison sera divisée en 52 épisodes d’une minute. Elle devrait débuter juste avant Halloween, et se terminera pendant les vacances par un épisode spécial Noël, d’une durée de 22 minutes !

De même, Laurent M. Abecassis, fondateur de K6 Media, a rejoint le point de vue de son associé : « C'est tellement excitant de travailler avec un partenaire qui, nous en sommes convaincus, nous aidera à rendre cette propriété intellectuelle délicieuse et toujours durable, la justice qu'elle mérite […]. Cette série spéciale n'est que la première de nombreuses histoires du monde magique de Li’l Santa que nous sommes impatients d'apporter au jeune public, en partenariat avec Toonz. »

Selon les sources, la série est en phase finale de postproduction. Mediatoon a assuré que la série « Li'l Santa […] sera diffusée dès cette fin d'année en France et au Canada ». À retrouver bientôt sur vos écrans !

via Tbvision, Animation magazine

Photographie : visuel de la série Li'l Santa