Première image pour Cowboy Bebop, version Netflix

La première saison de la série The Lord of the Rings, entre les mains d’Amazon est toujours orpheline d’un titre. Elle avait été tournée en Nouvelle-Zélande, terre d’origine de la trilogie signée par Peter Jackson, et plus tard, du Hobbit. Or, les plans vont changer pour la seconde saison, qui serait filmée au Royaume-Uni. Selon un communiqué, ce changement géographique « s'aligne sur la stratégie du studio d'étendre sa filiale de production et d'investir dans l'espace de studio à travers le Royaume-Uni ».