Adulte, par la force des choses, mais parent ?

Camille et Jérémy ont connu deux enfances portées par le même amour exclusif de leur mère. Voici comment cette période devient une maladie, parce que les parents mêmes sont malades. La douceur maternelle de la louve, nourrit une boîte de Pandore intérieure : on la voudrait à jamais close, enfouie, emmurée. On redoute le débordement de violence, contre soi, contre les autres, qu’engendrerait son ouverture. Alors on tâche d’oublier — de passer à autre chose, comme l’on dit, en grandissant.

Jérémy fut broyé, dès sa naissance : étouffé par une mère qui occupait tout l’espace autour de lui. Nulle place au père, à la sœur, exclus immédiatement, dès son premier souffle. Alors, à sa disparition, un vide plus qu’immense s’ouvre sous lui. Amputé de celle qui le fit grandir, sa famille devient impuissante à le réconforter. Adolescent fanfaronnant, il devient cette créature fragile, lorsque la mère protectice, omniprésente, disparaît.

Camille, elle, est coutumière des crises de colère que sa mère traverse : elle s’est construite dès son plus jeune âge, bâtissant une muraille intérieure. Une mère révoltée, rejetant ses propres parents, et qui œuvra à faire de sa relation avec sa fille un cocon tout aussi excluant. Face aux instants de désarroi de celle qui l’élève, Camille a opposé une armure de douceur, avec le courage et la confiance de ceux que l’on a laissés grandir seuls.

Entre eux, ce lien, qui puise profondément dans les douleurs anciennes : l’enfant couvé-apeuré qui rencontre l’enfant esseulée-protectrice. Un couple de fracassés que l’on prendrait dans ses bras avec une infinie tendresse. Et qui, un jour, bien plus tard, se retrouve face à l’idée d’avoir leur propre enfant.

Ce premier roman d’Antoine Dole, rangé dans la catégorie Adulte sans trop de raison, instaure une atmosphère étouffante dès ses premières pages. Une vie de couple disséquée, entrecoupée de ces flashbacks dont les séquences sont aussi cinglantes que destructrices.

Quand on a grandi sur de telles bases, et que se pose un jour la question de devenir parent à son tour, l’inconnu devant soi devient effrayant, selon l'adulte que l'on est.

Mais devenir parent, c’est renouer avec sa propre enfance, ses traumatismes, ses instants d’immense solitude. Jérémy et Camille, les personnages d’Antoine Dole, ont peut-être passé leur vie à se chercher, mais ont fini par se trouver l’un l’autre. Deux écorchés du quotidien, presques banals dans leurs douleurs.

Mais l’ensemble porté par une écriture qui rend chaque page plus lourde : l’empathie pour ces paurvres créatures, en quelques lignes. Leurs douleurs deviennent celles du lecteur. Invraisemblable comme les mots touchent si juste. Antoine Dole a des mots qui communient.