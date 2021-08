Serpent Queen : Catherine de Médicis, reine de la Renaissance

L’ouvrage de Léonie Frieda est présenté comme un best-seller, s'appuyant sur la correspondance de l’ancienne souveraine de France. La série rend hommage à son intelligence et montre comment elle est parvenue à assurer son influence.

Le résumé de l’éditeur :

Orpheline et héritière des Médicis, Catherine est mariée à 17 ans au futur Henri II. Considérée comme une immigrée à la cour française du XVIe siècle, censée apporter une fortune en dot et produire de nombreux héritiers, elle découvre que son mari est amoureux d’une femme plus âgée, que sa dot n’est pas payée et qu'elle est incapable de concevoir. Pourtant, elle parvient grâce à son intelligence et sa détermination à maintenir son mariage en vie et à maîtriser les rouages de la monarchie mieux que quiconque.

Des grands noms du cinéma

C’est en référence à sa malice que le titre de la série la surnomme « Serpent Queen » (« La Reine Serpent »). Sa production a fait appel à de grosses pointures du milieu cinématographique.

L'interprétation de Catherine de Médicis sera assurée par l’actrice lauréate d’un Golden Globe, d’un BAFTA et doublement nommée aux Oscars Samantha Morton. Cette dernière a notamment incarné Agatha dans Minority Report (2002) ; Mary-Lou Bellebosse, dans Les Animaux fantastiques (2016) ; ainsi qu’Alpha dans The Walking Dead (2019).

En plus de Samantha Morton, Beth Goddard (Manhunt, Outlander) incarnera Antoinette Guise ; Alex Heath (Home, Boiling Point) sera le jeune Henri.

Le scénario sera signé par Justin Haythe (Red Sparrow), qui travaillera avec les producteurs Francis Lawrence (Hunger Games) et Erwin Stoff (Matrix).

Justin Haythe a exprimé son enthousiasme : « Écrire sur Catherine et son histoire a été vraiment passionnant, car c’est un personnage principal très complexe qui devient une dirigeante habile, luttant contre les obstacles politiques et personnels incroyables tout au long de son règne. […] C’est une reine qui défie les conventions, elle s’appuie sur son intellect, son entourage inhabituel et une bonne dose de magie noire qui inspire, des siècles plus tard, la méchante reine des contes de fées. »

Ils travailleront en collaboration pour les studios Lionsgate Television et 3 Arts Entertainment, pour une série diffusée sur les chaînes Starz (États-Unis, Starzplay, en France), diffuseur de The Great, consacré à l’impératrice de Russie Catherine II, qui confirme donc ainsi son intérêt pour les séries historiques.

Certains monuments historiques français serviront au tournage de la série, dont le château de Chambord. France 3 annonçait en avril dernier, le casting de figurants à Blois (du 28 juillet au 3 août). Le journal assure que le tournage aura lieu de la fin du mois jusqu’à la fin septembre, dans la région pour reproduire au mieux la vie mondaine d’antan.

via Deadline, France 3 Loir-et-Cher

Crédit : Portrait de Catherine de Médicis en tenue de deuil, vers 1560, atelier de François Clouet, Paris, musée Carnavalet.