One Word Kill de Mark Lawrence, une série entre Ready Player One et Stranger Things 

Publié en mai 2019, le premier tome de One Word Kill, anciennement titré Impossible Times, a été suivi par Limited Wish puis Dispel Illusion. Décrits comme un mélange de Ready Player One et Stranger Things, les livres ont été salués par le créateur de Game of Thrones, George R.R. Martin en personne, qui s’est déclaré enthousiaste vis-à-vis de « l’enfer de One World Kill ».

Dans les livres, un jeune adolescent, Nick Hayes, découvre qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Qui plus est, il découvre qu'une jeune fille récemment entrée dans son existence, Mia, court un grave danger...

En charge de la production, Synchronicity Films, qui travaillera en collaboration avec Wild Sheep, créée en 2019 par Erik Barmack, ancien vice-président de Netflix pour les séries, à l'origine de plusieurs grands succès tels que La Casa de Papel ou encore Dark.

La directrice de Synchronicity, Claire Mundell, a commenté : « La compréhension d'Erik du marché mondial des séries est inégalée, et nous sommes vraiment ravis de travailler avec lui pour porter la trilogie de livres addictive de Mark à l'écran. » Pour elle, « cette histoire a tout pour plaire : fantastique, enjeux élevés, romance — et Donjons et Dragons. »

Les deux entreprises ont fait appel à Holly Phillips, qui a notamment supervisé la série BBC/Netflix Get Even (2020), afin de produire cette nouvelle adaptation. Cette dernière a déclaré : « One Word Kill rend compte de la joie et du chaos de l'adolescence. Il s'agit de trouver votre bande et les sacrifices que vous ferez pour elle une fois que vous l'aurez trouvée. J'ai hâte de lui donner vie. »

Pour l’instant, aucune date officielle de sortie n’a été annoncée.

Source : Deadline, TBI.